Sperrung der B3 bei Baden-Baden wegen eines Verkehrsunfalls

Am Mittwoch

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwoch zu einer Sperrung der B3 geführt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, missachtete eine 76-Jährige auf der Bundesstraße aus Baden-Baden kommend in Richtung Rastatt die Vorfahrt eines Seat-Fahrers. Als die Fahrerin gegen 16.30 Uhr an der Ausfahrt auf Höhe Haueneberstein nach links abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Seat.

Glücklicherweise gab es keine Verletzte. Allerdings kam es zu einer kurzweiligen Staubildung auf dem Streckenabschnitt in Richtung Baden-Baden sowie einem entstandenen Sachschaden von rund 10.000 Euro.