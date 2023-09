Blaulicht, Maschinenpistolen, Rettungsfahrzeuge und jede Menge Uniformierte: Im Zentrum von Baden-Baden läuft derzeit eine Polizei-Aktion. Gerüchteweise geht es dabei um einen bewaffneten Mann, der angeblich in der Umgebung von Leopoldsplatz und Fieserbrücke gesehen wurde. Ein Anrufer hatte das wohl der Polizei gemeldet. Die Uniformierten haben alles abgesperrt und suchen nach dem Mann.

Fieserbrücke angeblich abgesperrt

Nach Informationen dieser Redaktion sind Passanten und Besucher einer Veranstaltung in der Sparkasse am Leopoldsplatz am Dienstagabend bereits kurz nach 20 Uhr von der Polizei aufgerufen worden, zu ihrer eigenen Sicherheit nicht über die Fieserbrücke nach Hause zu gehen. Viele Menschen, die zunächst nicht nach Hause kamen, hielten sich danach in Gaststätten im Zentrum auf.

Das Polizeipräsidium in Offenburg bestätigte zunächst lediglich, dass derzeit ein größerer Einsatz laufe. Unterdessen wurden von Menschen, die sich in der Innenstadt aufhalten, gegenüber dieser Redaktion Gerüchte geäußert, dass der Bewaffnete angeblich ein Baby bei sich haben soll und damit gedroht haben soll, das Kind zu erschießen.

Uniformierte mit Maschinenpistolen

Ein Baden-Badener schilderte die Situation in der Innenstadt telefonisch gegenüber dieser Redaktion als angespannt. Die Fieserbrücke sei seit etwa 20 Uhr abgesperrt. Uniformierte mit Maschinenpistolen seien dort postiert. Polizeiwagen mit Blaulicht seien auch auf der Lichtentaler Allee beim Museum Frieder Burda abgestellt, um Passanten am Weitergehen zu hindern.

Ich versuche jetzt, irgendwie heimzukommen. Augenzeuge

„Ich versuche jetzt, irgendwie heimzukommen“, sagte der Mann. „Über die Fieserbrücke lässt man mich nicht. Da scheint irgendwie das Problem zu sein.“ Die Rede sei von einer Geiselnahme.

Polizei: „Mögliche Bedrohungslage“

In einer ersten Mitteilung blieb die Polizei eher vage. Aktuell komme es „nach einer telefonischen Mitteilung“, aufgrund einer möglichen Bedrohungslage, in der Innenstadt von Baden-Baden zu einem Polizeieinsatz, hieß es in der Meldung, die um 21.45 Uhr verbreitet wurde. Die Polizei sei mit mehreren Streifen und auch Zivilkräften vor Ort. Bislang lägen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauerten an.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 22.20 Uhr]