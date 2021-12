Bestellungen meist im Internet

Der klassische Spielzeugladen ist in Baden-Baden ausgestorben

Das klassische Spielwarengeschäft gibt es in der Baden-Badener Fußgängerzone nicht mehr. Gespielt wird aber immer noch und viele Baden-Badener erinnern sich noch an „das“ Spielwarengeschäft in der Stadt: Sassie – betrieben von Helga und Otto Sassie.