Die Radsportler zeigten sich beim Rennen des RSV Yburg Steinbach hart im Nehmen. Anfeuerung gab es es vor allem im Start- und Zielbereich in der Grabenstraße. Florian Tenbruck siegte im Hauptrennen.

Michael Weber steht am Streckenrand und staunt. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell fahren“, sagt er. Kaum hat er seinen Satz beendet rauscht das Führungsfahrzeug mit quietschenden Reifen durch die Kurve. 100 Meter dahinter ein Pulk von rund 40 Radfahrern, das mit rund 50 Stundenkilometern durch die Straße jagt.

Nach dem die Corona-Pandemie den Veranstaltern in den vergangenen beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnte das 26. Abendradrennen des RSV Yburg Steinbach wieder stattfinden.

Dabei zeigte sich das Radsportler hart im Nehmen sind. Kaum hatten die Helfer die Strecke abgesperrt setzte Regen ein. Dennoch liefen alle Rennen mit rund 100 Startern wie geplant ab. „Es ist eben eine Outdoor-Sportart“, sagte Thomas Pfistner, Sportlicher Leiter des RSV, der selbst im Feld der Senioren startete.

Zahlreiche Zuschauer am Start- und Zielbereich des Abendradrennens

Nach vielen Jahren mit Start und Ziel an der Yburgstraße führte die rund 900 Meter-Runde nun zum dritten Mal zwischen Grabenstraße, Gärtnerstraße, Römerwall, Poststraße und zurück in die Grabenstraße.

Die Verantwortlichen hatten sich für die Änderung entschieden, da der Kurs zuschauerfreundlicher sei und an der Stadtmauer Platz für Bewirtung biete. „Trotz des Wetters waren sehr viele Zuschauer da“, freute sich Organisator Jonas Schilli, der insgesamt ein positives Fazit zog.

Während an der Grabenstraße die Zuschauer dem Wetter trotzten, war rund um die Strecke weniger los. Einige Anwohner verfolgten das Spektakel von ihrem Balkon oder nahmen in der trockenen Garage Platz. Unter einem Baum hatten es sich Nina Rosenfelder, Ann-Kathrin Geiger und Hündin Emma aus Tübingen gemütlich gemacht und feuerten ihre Freunde im Rennen der Elite Amateure an.

Emma ist es seit dem Welpenalter gewohnt bei den Rennen dabei zu sein Nina Rosenfelder, Zuschauerin beim Steinbach Radrennen

„Emma ist es seit dem Welpenalter gewohnt bei den Rennen dabei zu sein“, erzählt Rosenfelder. Während Emma das Geschehen mit stoischer Ruhe überblickt zeigt sich Rosenfelder, ob der nassen Straßen besorgt. Bis auf einen Sturz, der aber weitgehend harmlose Folgen hatte, blieb es für die zwölf Helfer des DRK-Ortsverein Rebland letztlich ruhig.

Deutlich mehr los war im Start- und Zielbereich. Dort hielt Sprecher Thomas Senski das Publikum über das Renngeschehen auf dem Laufenden. Gegenüber von Senski hatte Andreas Neubrech von seinem Balkon aus beste Sicht. „Ich finde es einfach super, dass hier so etwas stattfindet“, meint er. Allerdings zeigten nicht alle Anwohner solch ein Verständnis. Laut eines Streckenposten hätten zwei Anwohner ihren Unmut über die Veranstaltung gezeigt.

Tenbruck wehrt Attacken ab und sichert sich den Sieg in Baden-Baden

Aus sportlicher Sicht hatte Rosenfelder am Ende allen Grund zur Freude. Ihr Freund Florian Tenbruck (Racing Students BL-Team) sicherte sich den Sieg bei den Elite Amateuren vor Junioren-Nationalfahrer Fabian Wünstel (RSV Rheinzabern) und Dario Rapps (RSC Kempten). Tenbruck zeigte sich während den 70 Runden mit 66 Kilometern als stärkster Fahrer und sicherte sich die ersten Wertungen.

Das Rennen war sehr hart, aber der Regen ist mit entgegengekommen und mit der Hilfe von Marc konnte ich gewinnen Florian Tenbruck, Radrennfahrer Racing Students BL-Team

Sämtliche Attacken konnte er mit seinem Teamkollegen Marc Wunderlich abwehren und am Ende die meisten Punkte sammeln. Dabei entpuppte sich der Anstieg an der Grabenstraße als Scharfrichter, da er das Führungsfeld immer kleiner werden ließ. „Das Rennen war sehr hart, aber der Regen ist mir entgegengekommen und mit der Hilfe von Marc konnte ich gewinnen“, sagte Tenbruck im Ziel.

Bei den Senioren über 33 Kilometer gewann Daniel Höhn (TV Rodenbach) vor Stefan Steiner (RIG Vorderpfalz) und Manuel Christian (RV Edelweiß Roschbach). Höhn nutzte die Fahrt nach Steinbach für ein weiteres Rennen am Wochenende.

Neben den Aktiven bewiesen rund 20 Kinder in Anfängerrennen ihre Qualitäten und ließen sich vom Regen nicht bremsen. Besonders stolz präsentierte der achtjährige Lenny (RSV Edelweiß Kartung) nach seinem ersten Rennen seinen Pokal für den dritten Rang.