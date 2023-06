Der Wasserstand der Oos sinkt immer weiter. Deshalb bittet die Stadt Baden-Baden die Bürgerinnen und Bürger, kein Wasser aus den Flüssen und Seen zu entnehmen.

Der Wasserstand der Oos geht immer weiter zurück. Sollten sich die Wasserstände nicht erholen, könnte die Entnahme von Wasser aus Gewässern in Baden-Baden eingeschränkt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Dies war bereits im vergangenen Jahr der Fall.

Mittlerweile erreicht der Wasserstand am Landespegel Oos beim Aumattstadion einen Wert von rund 22 Zentimetern. Zum Vergleich: Der langjährige Mittelwert des Wasserstands beträgt dort 47 Zentimeter.

In diesem Frühjahr lag ihr Wasserstand fast durchgehend auf Höhe des langjährigen Mittelwerts, nachdem bereits im Februar geringe Wasserstände aufgezeichnet wurden. Die seit Anfang Mai ausbleibenden Niederschläge lassen den Wasserstand kontinuierlich zurückgehen.

Die Verwaltung bittet deshalb, vorübergehend kein Wasser aus der Oos oder anderen Gewässern zu entnehmen. Niedrigwasserstände sind eine Belastung für Tiere und Pflanzen im Gewässer, heißt es in der Mitteilung.

Vor allem in Zeiten extremer Trockenheit sei es wichtig, dass die Wasserläufe nicht völlig austrocknen. Wenn Fließgewässer nicht ausreichend Wasser führen, wird die Selbstreinigungskraft gemindert und es kommt vermehrt zu Algenwuchs. Das verringert wiederum den Sauerstoffgehalt im Gewässer.

Gleichzeitig steigt bei anhaltender Trockenheit der Bedarf, heimische Gärten, Felder und Rasenflächen zu bewässern. Als praktische und bequeme Möglichkeit für Bachanrainer scheint sich dazu nach Angaben der Stadt die Wasserentnahme aus dem Bach anzubieten. Wie nun das städtische Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz mitteilt, gibt es nach dem Landeswassergesetz seit 2014 den „Eigentümer- und Anliegergebrauch am Gewässer“ nicht mehr.

Menschen sollen kein Wasser entnehmen

Das bedeutet, dass die Benutzung eines Gewässers nur im Rahmen des Gemeingebrauchs erfolgen darf. Im Rahmen dieses sogenannten Gemeingebrauchs ist das Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen wie Eimer oder Gießkanne erlaubt, wenn dadurch „keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des Wassers, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung und keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten sind“.

Denn schließlich, so die Stadtpressestelle, brauchen auch Fische und Kleintiere in den Unterläufen der Gewässer das lebensnotwendige Wasser. Zudem bringen geringere Wasserstände in den heißen Sommermonaten auch höhere Wassertemperaturen mit sich, die die Lebensbedingungen im Gewässer für Fische und andere Kleinlebewesen verschärfen.

„Wir appellieren an die Verantwortung jedes Einzelnen, derzeit kein Wasser aus den Bächen im Stadtkreis zu entnehmen“, so das Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz.

Enten und andere Tiere sollten nicht gefüttert werden

Auch sollten keine Tiere im und am Gewässer, wie beispielsweise Enten, gefüttert werden, da dies den Sauerstoffgehalt des Gewässers ebenfalls verringert.

Es ist auch nicht erlaubt, Gewässer aufzustauen und größere Wassermengen, beispielsweise mit elektrischen Pumpen, ohne wasserrechtliche Erlaubnis zu entnehmen. Bei erteilten Wasserrechten ist die genehmigte Mindestwassermenge einzuhalten.

Die momentanen Wetterbedingungen mit hohen Lufttemperaturen und geringen bis sogar ausfallenden Niederschlägen lassen die Wasserstände in den Gewässern sinken.

Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen haben nach Angaben der Stadt bereits geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie, vor allem in den kleineren Gewässern.

Der Wasserstand in Oos und Eberbach ist niedrig

Das städtische Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz beobachtet die Entwicklung des Wasserstands, um frühzeitig auf niedrige Wasserstände, wie sie zuletzt im vergangenen Sommer deutlich auftraten, reagieren zu können. Eine geringe Wasserführung ist nicht nur in der Oos zu verzeichnen, auch im Eberbach in Haueneberstein und im Steinbach im Rebland fallen die Pegelstände.

Bleiben die Niederschläge weiterhin aus, wird der Wasserstand der Oos weiter fallen und den Mittelwert der niedrigsten jährlichen Wasserstände von 22 Zentimetern unterschreiten.

Kräftige, kurze Regenschauer haben keinen langfristigen Einfluss auf den Wasserstand des Mittelgebirgsbachs, der sich seinen Weg durch die Kurstadt bahnt.