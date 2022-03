Gastronomie soll weitergehen

Stadt Baden-Baden will die Gaststätte „Goldener Löwe“ in Lichtental schnell sanieren

Die Stadt will in den kommenden Monaten 670.000 Euro in die Sanierung der Gaststätte „Goldener Löwe“ in Lichtental stecken. Mit dem Vorhaben beschäftigt sich der gemeinderätliche Bauausschuss bei der nächsten Sitzung am Donnerstag, 17. März.