Sternenkinder – kaum beginnt ihr Leben, schon endet es wieder. Wie eine Sternschnuppe, die plötzlich am Himmel auftaucht und kurz darauf wieder verschwindet. Deshalb werden Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben, Sternenkinder genannt. Für ihre Bestattungen soll es bald ein eigenes Areal auf dem Hauptfriedhof geben.

Auf vielen Friedhöfen gibt es ein eigenes Areal für Kindergräber, vor allem für Sternenkinder – auch auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden. Dieses Areal ist jedoch ziemlich vernachlässigt worden, was den Seelsorgern aus der Stadtklinik bei den Beerdigungen und anonymen Bestattungen aufgefallen ist.

Dadurch entstand die Idee, eine neue Grabstätte für Sternenkinder einzurichten. Man holte den Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden (Kiho) mit ins Boot, da dieser viel mit betroffenen Eltern zu tun hat. Hinzu kommt, dass sich auf dem Friedhof genau oberhalb dieses bereits bestehenden Areals ein großes Feld befindet, das bisher zur Beisetzung von Nonnen freigestellt war.

Sternenkinder Bezeichnung: Sternenkinder erreichen die Sterne, noch bevor sie das Licht der Erde erblicken. Der Name Sternenkind drückt die intensive Bindung aus, die viele Eltern bereits zum ungeborenen Kind entwickeln und denen die Bezeichnungen Fehl- oder Totgeburt aus tiefstem Herzen widerstreben. Bestattung: Eltern wehrten sich jahrelang gegen die Praxis, tot geborene Babys als Kliniksondermüll zu verbrennen. Damit ist seit 2013 Schluss. Jetzt können Eltern von sogenannten Sternenkindern die Geburt ihres Kindes beim Standesamt anzeigen und ihm damit offiziell eine Existenz geben. Dadurch haben auch diese winzigen Wesen zumindest auf allen deutschen Friedhöfen das Recht auf eine würdige Bestattung.

Die Stadt Baden-Baden stellt dieses Feld als Grab- und Gedenkstätte für Sternenkinder zur Verfügung, und eine Projektgruppe wird sich der Planung annehmen.

Dazu gehören Mirjam Keim, Pfarrerin der Friedensgemeinde Baden-Baden, Klinikseelsorger Thomas Lenski, Sabine Kohmann und Markus Kohlbecker vom Kiho sowie Anne Madlener, Psychotherapeutin in der Kinderklinik und stellvertretend für die Arbeitsgruppe „Stillgeborene Kinder“ des Klinikums Mittelbaden Balg.

„Für wie viele Sternenkinder auf dem neuen Areal Platz sein wird, lässt sich nicht beziffern, da Menschlein unter 500 Gramm in ein Gruppengrab kommen“, erklärt Kiho-Koordinatorin Sabine Kohmann. Kooperationspartner der Projektgruppe sind bisher die evangelische Kirchengemeinde und das Friedhofsamt der Stadt Baden-Baden.

Labyrinth für Sternenkinder auf dem Baden-Badener Hauptfriedhof geplant

Damit der Platz mehr wird als eine Beerdigungsstätte, entstand innerhalb der Projektgruppe die Idee, dort ein Labyrinth bauen zu lassen, in dem alle Friedhofsbesucher verweilen und innehalten können. Im Gegensatz zum Irrgarten führt ein Labyrinth nicht in die Irre, sondern hat nur einen einzigen Weg zum Ziel, allerdings über viele Windungen und Kehren.

Seit der Antike sind Irrgärten und Labyrinthe ein Element der Gartenkunst, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Hecken-Labyrinthe zum Beispiel dienten während der Renaissance als Anlaufstelle für Gedanken über den Sinn des Lebens, das menschliche Schicksal und den eigenen Platz im Universum.

Der österreichische Künstler und bekannte Labyrinthexperte Gernot Candolini aus Innsbruck kommt am Samstag, 6. Mai, nach Baden-Baden, um die Projektgruppe zu beraten. Er selbst hat bis heute etwa 40 Labyrinthe geplant oder gebaut. Um 18 Uhr wird er in der Evangelischen Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße 131 einen Vortrag über Labyrinthe halten.

Bei der Gelegenheit wird sich die Projektgruppe der Öffentlichkeit vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. „Es gilt natürlich auch, potenzielle Spender zu gewinnen, denn das Labyrinth wird einiges an Geld verschlingen“, betont Sabine Kohmann.