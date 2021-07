Stadtarchiv in Baden-Baden soll neues Domizil erhalten

Für das Baden-Badener Stadtarchiv zeichnet sich eine Lösung ab. Die Verwaltung möchte es aus dem bisherigen Komplex im Baldreit in der Altstadt ausziehen und anderswo unterbringen.

Umzug in neues Gebäude

In Zukunft soll das Baden-Badener Stadtarchiv in einem Gebäude eines Gewerbebetriebs Im Metzenacker 9 untergebracht werden. Das dort ansässige Unternehmen plant nach Angaben der Stadtverwaltung, sich an einem neuen Standort anzusiedeln.

Der Bau- und Umlegungsausschuss berät in seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Juli, über dieses Vorhaben und soll den erforderlichen Umbau sowie die Erweiterung der Gebäude des als Domizil vorgesehenen Gewerbebetriebs beschließen. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Gemeinderat am 26. Juli.

Beim Stadtarchiv besteht seit Jahren Handlungsbedarf. Eine Brandverhütungsschau im Jahr 2017 hatte erhebliche Mängel ergeben, die eine umfangreiche Sanierung und einen Umbau des Gebäudes erfordern. Zudem sind die Erweiterungsmöglichkeiten im Baldreit begrenzt. Es beherbergt neben dem Stadtarchiv eine Weinstube im Erdgeschoss und zwei Wohnungen im Dachgeschoss.