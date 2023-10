Auch im November lädt die Stadtbibliothek Baden-Baden wieder zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Dabei sind nicht nur die gewohnten Angebote für Kinder mit von der Partie, sondern auch vielseitige Termine für Erwachsene.

Professorin will „Russland-Fragen“ in Baden-Baden auf den Grund gehen

Einen Vortrag über Russland und Europa hält Professorin Dr. Elisabeth Cheauré vom Slavischen Seminar der Universität Freiburg am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bedeutet nicht nur eine „Zeitenwende“ und unfassbares Leid für die Menschen, schreibt die Stadtbibliothek in einer Ankündigung, sondern er spitzt jahrhundertelang diskutierte Fragen zu: Was ist eigentlich Europa und wo endet es? Gehört Russland zu Europa oder ist es ein Gegenentwurf zu Europa, gar dessen prinzipieller Antagonist? Oder kann umgekehrt von Russland aus eine „Rettung“ der „westlichen“ Welt erfolgen, wie etwa Dostojewski, aber auch manch westliche Denker meinten? Elisabeth Cheauré will in ihrem Vortrag diesen und weiteren Fragen auf den Grund gehen.

Karten gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Stadtbibliothek. Mitglieder der Bibliotheksgesellschaft zahlen die Hälfte.

Literaturkreis bespricht „Das dritte Licht“ von Claire Keegan

Der Literaturkreis trifft sich am Dienstag, 14. November, um 15.30 Uhr, um über den Roman „Das dritte Licht“ von Claire Keegan zu sprechen. Die irische Schriftstellerin, die durch ihre Kurzgeschichten bekannt geworden ist, schreibt darüber, was ein Kind zum Leben braucht, so eine Pressemitteilung. Ort und Zeitpunkt des Geschehens ist Irland zu Beginn der 1980er-Jahre. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der Cercle de conversation francaise, Gesprächskreis in französischer Sprache für Erwachsene, trifft sich am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bei einer Führung durch das Muße-Literaturmuseum kann man sich für Baden-Baden in der Weltliteratur, aber auch für die Welt der Literatur in Baden-Baden begeistern lassen – samt mittelalterlicher Bade-Anekdoten. Die professionell erstellte Ausstellung ist durch ein Forschungsprojekt an der Universität Freiburg zum Thema „Muße“ nach Baden-Baden gekommen. Führungen finden statt am Freitag, 3., Mittwoch, 15. und Donnerstag, 23. November, jeweils um 16 Uhr sowie am Samstag, 11. November, um 11.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Um Voranmeldung wird gebeten.

Internationales Kinder Café als Treffpunkt für bilinguale Familien

Einen Treffpunkt für zweisprachige Familien bietet das Internationale Kinder Café am Samstag, 4. November, von 12 bis 13 Uhr. In gemütlicher Runde kann man sich austauschen und gegenseitig Hilfestellung geben. Das kostenfreie Treffen wird moderiert von Michelle Fernanda Pechloff. Weitere Treffen finden am 2. Dezember, 3. Februar und 2. März statt.

Für Kinder läuft das bewährte Programm weiter:

Geschichten in abwechselnd deutscher und französischer Sprache

Fremdsprachige Lesereisen (ab drei Jahren): Russische Geschichten liest Nadja Andrienko am Freitag, 3. November, von 16 bis 17 Uhr vor. Am Samstag, 11. November, 11 bis 11.30 Uhr nimmt Shirley Schalla-Calderón die Kinder mit auf eine deutsch-spanische Vorlesereise. Olivier Baillard liest am Samstag, 18. November, von 11 bis 11.30 Uhr bunte Geschichten abwechselnd in deutscher und französischer Sprache vor.

„Maker Space“ (ab acht Jahren): Die offene Mitmach-Werkstatt „Maker Space“ rund um Lego, Bauen und Experimentieren findet freitags am 10. und 24. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Eintritt: drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Literaturpädagogin will Lesemotivation von Grundschülern stärken

Lesewelten (für Kinder der 1. und 2. Klassen): Zur Stärkung der Lesemotivation präsentieren Literaturpädagogin Petra Grobecker und Handpuppe Pelle am Freitag, 10. November, 16 bis 17 Uhr Gedichte und Geschichten zum Lesen lernen, Mitmachen und Spaß haben. Um Voranmeldung wird gebeten.

Bilderbuchaktion (ab drei Jahren): Am Freitag, 24. November, 16 bis 17 Uhr sind Kinder zum Zuhören, Spielen, Basteln, Singen rund um eine Geschichte eingeladen – mit und ohne Eltern. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Vorlesereise (ab drei Jahren): An jedem 4. Samstag im Monat lesen Mitglieder des Vereins „Leselust in Baden“ in bunter Themen- und Stimmenvielfalt Vorlesegeschichten vor. So auch am Samstag, 25. November, 11 bis 11.30 Uhr. Eintritt frei.

Anmeldungen: Sofern für die oben genannten Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist, kann diese per E-Mail an stadtbibliothek@baden-baden.de oder per Telefon (0 72 21) 93 22 60 erfolgen.