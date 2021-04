Göttengasse und Höllengasse, zwei Straßen in Baden-Baden mit ungewöhnlichen Namen. Woher stammen diese Bezeichnungen? Ein Blick in die Stadtgeschichte.

Göttengasse? Höllengasse? Beides klingt ein wenig nach Jenseits. Haben die beiden Bezeichnungen miteinander zu tun?

Warum die kleine Straße auf dem alten Marktplatz schon 1788 den Namen „Höllengasse’“ bekam, erklärt sich rasch mit einem Verweis auf die Thermalquellen, die unter diesem Bereich liegen. Dieses heiße Wasser müsse aus dem Reich der Finsternis entstammen, sollen die Menschen wohl geglaubt haben.

Bei der Göttengasse liegen die Fakten allerdings ein wenig anders. Sie bekam ihren Namen nach dem Göttelbach, der heute als Pflutterbächel bekannt ist. In diesem Bereich, so berichtet Ekkehard Wallat 1967 in „Die Straßennamen der Stadt Baden-Baden“ habe offenbar in früheren Zeiten ein vor der Stadt gelegenes Gut bestanden, das den Namen Gettelbach getragen habe.

Ein Begriff, der vermutlich aus dem Alemannischen stamme und Entsprechungen etwa in der Bezeichnung „Gotte“ finde, was Patin bedeute. Gelegen ist die Gasse jedenfalls nobel und idyllisch. Sie verläuft von der Wetzelstraße kommend ins Tal und mündet in die Schlossstraße.