Als sich mit Ablauf des zurückliegenden Schuljahres Werner Schlindwein in den Ruhestand verabschiedet hat, hat es nicht nur in der Leitung der Theodor-Heuss-Schule personelle Veränderungen gegeben. Auch sein Amt als Geschäftsführender Schulleiter wurde vakant.

„Das hat man natürlich ausgeschrieben“, berichtet seine Nachfolgerin Karin Fierhauser-Merkel. Allerdings fand sich in der ersten Runde kein Bewerber. Bei der neuerlichen Ausschreibung entschloss sich die engagierte Kommunalpolitikerin und Pädagogin, ihren Hut in den Ring zu werfen und sich in die Verantwortung nehmen zu lassen. „Zumindest für die kommenden beiden Jahre.“ Danach geht auch sie in Pension.

Doch fürs Erste verlief der Übergang reibungslos, berichtet sie. „Werner Schlindwein hat mich eingewiesen und alles ordentlich übergeben.“ Und nun geht es los. Nicht nur für sie als Schulleiterin der Sandweirer Grundschule verändert sich dadurch das ein oder andere.

Auch Schulsekretärin Silvia Mack ist zwangsläufig in die Sache involviert und wurde ebenfalls entsprechend eingewiesen. Beide erhalten hierfür sogenannte Ermäßigungsstunden.

Fierhauser-Merkel ist für rund 80 Klassen in Baden-Baden zuständig

Doch noch halte sich die Arbeit, die Karin Fierhauser-Merkel auf sich zukommen sieht, im Rahmen. Ihre Zuständigkeit erstrecke sich nicht auf alle Bildungseinrichtungen in der Stadt, sondern lediglich auf die Grund-, die Real- und Werkrealschule sowie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). In Summe sind das rund 80 Klassen.

Für formelle Dinge sei sie zuständig, muss sie die Unterschrift leisten. Etwa wenn über den Wechsel des Schulbezirks befunden wird, was aus den unterschiedlichsten Gründen von den Erziehungsberechtigten beantragt werden könne. Auch sei sie Ansprechpartner für das Schulamt.

Sofern dies die Gymnasien und Berufsschulen betrifft, stehen dagegen Oberstudiendirektor Matthias Schmauder vom Richard-Wagner-Gymnasium und Jörg Rother von der Robert-Schuman-Schule in der Verantwortung.

Auch Gremienarbeit gehört zu ihren Aufgaben als Geschäftsführende Schulleiterin

Kraft ihres neuen Amtes ist Karin Fierhauser-Merkel nun auch Mitglied in verschiedenen Gremien und Ausschüssen, wie etwa im Schul- und Sportausschuss. Da sie jedoch Mitglied des Gemeinderats ist, sei sie dort ohnedies vertreten. Aber auch die Steuerungsgruppe, die über bildungstechnische Angebote entscheidet, zähle zu den Gremien, denen sie jetzt angehört, genau wie etwa der Beirat des Jobcenters.

Zweimal jährlich gebe es Zusammenkünfte aller Schulleiter. Auch hier betrete sie kein Neuland, seit sie ihren Amtsvorgänger Heinz Kappenberger als Leiter der Grundschule Sandweier abgelöst hat.

Karin Fierhauser-Merkel ist seit 2009 an der Sandweirer Grundschule tätig, nachdem sie in Hügelsheim in der Nikolaus-Kopernikus-Schule unterrichtet hatte. Obendrein gehört sie dem Ortschaftsrat ihrer Heimatgemeinde an, ebenso dem Stadtrat und ist seit 2006 Vorsitzende des Turnvereins Sandweier.