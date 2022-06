Bäume statt Dixi-Klos

Stadtverwaltung Baden-Baden sucht Standort für Toilettenanlage im Wörthböschelpark

Not mit der Notdurft: Der umgestaltgete Wörthböschelpark zieht viele junge und ältere Besucher an. Was noch fehlt, ist eine Toilette. Die Dixi-Klos bleiben häufig unbeachtet.