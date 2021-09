Der Städtepartnerschaftsverein Baden-Baden hat den Vorstand neu gewählt. Reisen in die Partnerstädte mussten wegen der Pandemie in den letzten zwei Jahren abgesagt werden. Jetzt sind wieder Bürgerreisen geplant.

Der Städtepartnerschaftsverein Baden-Baden steht in den Startlöchern: 2022 soll es wieder Bürgerreisen in die Partnerstädte Menton, Moncalieri, Karlovy Vary und Sotschi geben, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt abgesagt werden mussten. Per Videoschalte und über Telefonate oder Einzelbesuche haben die Verantwortlichen des Vereins die Kontakte aufrechterhalten.

Vorsitzender Lutz Benicke war bei der Mitgliederversammlung im St. Bernhard-Gemeindehaus voll des Lobes über die Flexibilität und das Engagement. Dazu gehöre auch, so Lutz Benicke, dass die Bevölkerung immer wieder mit Zeitungsartikeln über die Situation in den Partnerstädten informiert wurde.

Zu 20 Jahren Partnerschaft mit Jalta habe der Verein eine Videobotschaft geschickt, die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dem französischen Menton haben sich auf eine Artikelserie in den Tageszeitungen reduziert. Zum Ende der Mitgliederversammlung gab es einen kurzen Videodreh mit allen Anwesenden, der als Grußbotschaft an die Côte d’Azur nach Menton geht. Zwischen dem 12. und dem 18. Juni 2022 soll die nächste Bürgerreise dorthin starten. Neue Kontakte knüpfte Marie-France Steiner-Doumène zwischen den Musikschulen der beiden Städte.