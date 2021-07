Stammgast auf dem Baden-Badener Oldtimer-Meeting: Herr Grossmann und sein Thunderbird

Von einer Reise in die USA brachte Urs Grossmann einen Thunderbird Convertable mit. Das Gefährt zieht alle Blicke auf sich.

Verkaufen? „Niemals!“ Der rote Thunderbird Convertable, Baujahr 1960 ist für Urs Grossmann nicht nur ein Vehikel um von A nach B zu gelangen. Der sorgsam gepflegte Oldtimer ist weitaus mehr. „Das ist mein Baby“, bekennt er schmunzelnd.

So verwundert kaum, dass diese „Special Edition“, aus deren Baureihe und in dieser Ausstattung er wohl den einzigen Wagen in Europa besitzt, auch eine außergewöhnliche Historie hat.

Doch seine Liebe zu den „Classics“ geht noch viel weiter zurück, erzählt er von den Anfängen des Oldtimer Meetings. Einen Ford Mustang Cabrio nannte er damals sein eigen. Als er auf die Veranstaltung, die Marc Culas damals ausschrieb, aufmerksam wurde, fuhr er mit verschiedenen Kameraden und deren Autos im Konvoi in die Lichtentaler Allee. Dorthin, wo alles begann. „Ich bin der Veranstaltung bis treu geblieben.“