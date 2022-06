Ein Auslaufmodell?

Stammtische in Baden-Baden: Warum Tradition nur noch in wenigen Lokalen gepflegt wird

Gemütlich mit Freunden oder Unbekannten ein Bier in der Dorfkneipe trinken. Diese Tradition wird in Baden-Baden immer weniger gepflegt. Warum ist das so? Und wer hält noch am Stammtisch fest?