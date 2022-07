Das Ergebnis eines Gutachtens ist eindeutig: Das Areal am Münchfeldsee in Rastatt ist am besten geeignet für den vom Klinikum Mittelbaden geplanten Krankenhausneubau. Warum sehen das viele Bürger anders?

Entscheidungen stehen an

Ob das Gelände am Münchfeldsee in Rastatt tatsächlich der beste Standort für die in Mittelbaden geplante neue Zentralklinik ist – daran hatten viele Teilnehmer einer Bürger-Information des Klinikums Mittelbaden (KMB) Zweifel.

Die Veranstaltung in der Akademiebühne der Euraka in Baden-Baden bot rund 80 Menschen aus der Region Gelegenheit, einen Einblick in den aktuellen Stand des Auswahlverfahrens für ein geeignetes Grundstück zu erhalten.

Die Kritiker führen vor allem aus ihrer Sicht ungeklärte Verkehrsfragen und mangelnden Klimaschutz bei dem favorisierten Grundstück ins Feld.

Gemeinderat und Kreistag fassen Beschlüsse

Zum Hintergrund: Die Entscheidung zum künftigen Standort der geplanten Zentralklinik steht an.

Der Gemeinderat Baden-Baden wird sich am Montag, 25. Juli, mit diesem Thema befassen. Im Kreistag Rastatt steht die Beratung zum Ergebnis der gutachterlichen Bewertung einen Tag später an.

Stadt- und Kreisräte sollen der Empfehlung des KMB-Aufsichtsrates folgen, die Planung für den favorisierten Standort am Rastatter Münchfeldsee voranzutreiben und Verhandlungen zum Grundstückskauf durch das KMB aufzunehmen.

Wir haben uns die ganze Aufgabe nicht leicht gemacht. Dietmar Späth, Oberbürgermeister Baden-Baden

„Wir haben uns die ganze Aufgabe nicht leicht gemacht“, sagte Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos). Es gehe darum, nach objektiven Kriterien die beste Lösung für die Zentralklinik zu finden.

Für den Rastatter Landrat Christian Dusch (CDU) ist es bemerkenswert, dass es gelungen sei, Kriterien für das Auswahlverfahren festzulegen, ohne einen bestimmten Standort zu kennen. „Das ist meiner Ansicht nach mustergültig“, sagte Dusch.

Klinikum Mittelbaden: Gutachten legt eine Rangliste fest

Ein großer Teil der in der Akademiebühne anwesenden Bürger sieht dies anders. Als Axel Euler von der Firma Endera Krankenhausberatung, die das KMB mit dem Gutachten zur Standortanalyse beauftragt hatte, das Ergebnis präsentierte, gab es immer wieder kritische Fragen und Kommentare aus dem Plenum.

Endera stellte folgende Rangliste auf: Die beste Bewertung erhält das Grundstück Münchfeldsee in Rastatt, gefolgt vom südlichen Stadteingang Rastatt (Merzeau-Gelände).

Der Weg zur neuen Zentralklinik Was ist geplant? Das Klinikum Mittelbaden möchte die bisherigen drei Standorte für Akutkliniken aufgeben und an einem neuen Standort eine Zentralklinik mit rund 650 Betten errichten. Der Neubau soll gegen Ende des Jahrzehnts bezugsfertig sein. Welche Standorte stehen zur Wahl? Rastatt hat mit den Arealen am Münchfeldsee und dem Merzeau-Gelände zwei Grundstücke zur Bewertung vorgeschlagen. Baden-Baden ging mit den Flächen Wörnersangewand in Haueneberstein, Weiher in Sandweier und dem bestehenden Klinik-Standort Balg ins Rennen. Wie erfolgt die Grundstücksauswahl? Die Gutachter der Endera Krankenhausberatung berücksichtigten bei ihrer Analyse sieben Kriterien mit unterschiedlicher Gewichtung: Grundstücksgröße und Zuschnitt; bauplanungsrechtliche Eckdaten; Grundstücksbeschaffenheit; Regionalität, Wohnortnähe, Anbindung; Einzugsgebiet und Abdeckung in der Region; öffentliche Erschließung mit Straßen und ÖPNV; Beschaffungskosten. mr

Auf den Plätzen drei bis fünf stehen die Baden-Badener Grundstücke Balg (neben dem bestehenden Krankenhaus), Wörnersangewand in Haueneberstein und das Areal Weiher in Sandweier.

Verkehrsanbindung in Mittelbaden steht im Fokus

Für Bewohner aus dem Münchfeld ist der vom KMB-Aufsichtsrat bevorzugte Standort nur dann akzeptabel, wenn die Verkehrsanbindung über die seit Jahren diskutierte Querspange zwischen der B36 und B3 gewährleistet ist.

Mehrere Redner zeigten kein Verständnis dafür, im Gutachten das Münchfeldsee-Areal zu empfehlen, ohne dass Verkehrsdaten berücksichtigt seien und ohne dass es eine verbindliche Zusage für die geforderte Querspange gebe.

Wir gehen davon aus, dass die Straße 2029/30 zusammen mit der Klinik fertig sein könnte. Hans Jürgen Pütsch, Oberbürgermeister Rastatt

Dusch zufolge möchte das Regierungspräsidium Karlsruhe 2023 das Planfeststellungsverfahren eröffnen und 2025 mit den vorbereitenden Arbeiten für die Querspange beginnen.

„Wir gehen davon aus, dass die Straße 2029/30 zusammen mit der Klinik fertig sein könnte“, sagte Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU).

Nach Ansicht vieler Bürger ist ein weiterer Knackpunkt, dass Kriterien zum Klimaschutz nicht in den Bewertungs-Katalog eingeflossen seien. Mit einem Klinikneubau auf dem Areal am Münchfeldsee gehe ein intakter Grünzug verloren, was angesichts des Klimawandels nicht zu verantworten sei, monieren die Kritiker.

Wenn wir die grundlegenden Fragen in diesem Jahr nicht stemmen, werden wir die vereinbarte Zeitschiene reißen. Christian Dusch, Landrat Rastatt

Der Vorschlag, die Entscheidung zum Klinik-Standort zu vertagen und diese Frage in einem Bürgerentscheid zu klären, fand bei den politisch Verantwortlichen keine Zustimmung.

„Wenn wir die grundlegenden Fragen in diesem Jahr nicht stemmen, werden wir die vereinbarte Zeitschiene reißen“, sagte Landrat Dusch. Späth versprach, die Anregungen aus der Bürger-Info in den Gemeinderat mitzunehmen, um am Ende die beste Lösung für Mittelbaden zu finden.