Er ist ein wenig wie ein Roadmovie, nur spielt er eben nicht auf der Straße. Die Geschichte wird eher langsam erzählt, ist aber voller Humor und Spannung. Und der Wald ist im Grunde ein Darsteller, weit mehr als Kulisse. Uns war bei der Entwicklung und Umsetzung des Stoffs sehr wichtig, dass der Film die ganze Familie anspricht und jeder berührt aus dem Kino geht. Aus eigener Erfahrung als Vater weiß ich, dass das bei vielen aktuellen Kinder- und Jugendfilmen nicht so ist. Ich denke, dieses Ziel haben wir mit „Nachtwald“ erreicht. Eine Garantie dafür, dass er die Säle füllt, haben wir in diesen Zeiten natürlich nicht: Corona hat dazu geführt, dass die Menschen sich vom Kino entwöhnt haben. Manche hatten auch schlichtweg Angst vor geschlossenen Räumen, das ändert sich jetzt erst wieder. So ergab sich ein Stau von Filmen, die in die Kinos müssen. Aber „Nachtwald“ wird bis ins Frühjahr hinein in verschiedenen Kinos der Region laufen, der Film hat also Zeit, sich zu entwickeln.