Starpianist Igor Levit kommt am Sonntag kurzfristig nach Baden-Baden

Eine ebenso kurzfristige wie prominente Programmänderung meldet das Festspielhaus Baden-Baden für diesen Sonntag (20. Februar). Ab 17 Uhr sollte dort eigentlich der russische Pianist Arcadi Volodos einen Klavierabend geben.

Angekündigt war die Aufführung von Franz Schuberts Klaviersonate D-Dur D 850 (bekannt als „Gasteiner Sonate”) sowie von zwei Werken Robert Schumanns.

Am Freitagmittag aber hat das Festspielhaus nun mitgeteilt, dass stattdessen Igor Levit auftreten wird.

Levit ist Ausgezeichnet für Musik und Engagement

Levit ist einerseits bekannt für sein musikalisches Können, das mehrfach ausgezeichnet wurde, etwa mit den Preisen „Artist of the Year 2020” der Gramophone Classical Music Awards, Musical America’s „Recording Artist of the Year 2020” oder dem „2018 Gilmore Artist Award“.

Der 1987 im russischen Nischni Nowgorod geborene Musiker, der 1995 mit seiner Familie nach Hannover übersiedelte, ist zudem für sein politisches und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz.

Umbesetzung des Klavierabends wegen orkanartiger Wetterlage

Kurzfristige Umbesetzungen sind im Kulturbetrieb in den vergangenen zwei Jahren schon fast zur traurigen Gewohnheit geworden. Dieser Fall allerdings hat nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, wie das Festspielhaus mitteilt.

Vielmehr seien Volodos’ Reisepläne „im wahrsten Sinne des Wortes von den aktuellen Wetterbedingungen über Europa durcheinandergewirbelt“ worden, heißt es in der Meldung. Die orkanartige Wetterlage habe den Flugverkehr stark beeinflusst.

Daher ergebe sich für Freunde der Klaviermusik die Gelegenheit, Igor Levit erstmals seit 2014 mit einem Soloprogramm im Festspielhaus zu hören. Mit verschiedenen Orchestern hatte er mehrmals Klavierkonzerte der Klassik und der Romantik interpretiert, zuletzt im September 2021 in Baden-Baden.

Damals spielte er gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Valery Gergiew das Klavierkonzert Nr. 1 D-Moll von Brahms. Als Zugabe bot er damals ein Stück aus Robert Schumanns „Kinderszenen“, die nun vollständig von Volodos hätten aufgeführt werden sollen.

Hoffnung auf höhere Kartenkontingente im Festspielhaus

Am Sonntag wird Levit nun Werke von Johannes Brahms, Gustav Mahler, Franz Schubert und Sergej Prokofjew spielen. Einige Karten seien noch verfügbar, teilt das Festspielhaus mit. Hinsichtlich der Auslastung gelte derzeit noch die 50-Prozent-Regel.

„Mit diesem Kontingent sind wir derzeit im Vorverkauf für die Veranstaltungen im Februar und März“, sagt Festspielhaus-Sprecher Rüdiger Beermann. Sobald die neue Landesverordnung, die eine Auslastung von 60 Prozent vorsieht, in Kraft trete, könne man hier die Kapazitäten erhöhen.

Insgesamt sei man vorsichtig optimistisch, „dass künftige Änderungen eher eine Erhöhung unserer Kartenkontingente betreffen als wie bisher eine Reduzierung.“