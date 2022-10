„The World of John Neumeier“

Startänzer Edvin Revazov über seinen Tanzabend für ukrainische Kollegen in Baden-Baden

Der gebürtige Ukrainer Edvin Revazov ist Erster Solist beim Hamburg Ballett. Er hat Kollegen aus seiner Heimat nach Baden-Baden mitgebracht und für sie „Where have all the flowers gone“ geschaffen. Wir haben mit ihm gesprochen.