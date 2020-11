Max Laeugers riesige Vasen sind so etwas wie die Wahrzeichen der Baden-Badener Reinhard-Fieser-Brücke. Derzeit sind diese Kunstwerke jedoch abmontiert, weil parallel zum Neubau der Brücke die Restaurierung der historisch bedeutsamen Originalteile läuft. Auf dem Sockel, auf dem normalerweise eine der steinernen Vasen steht, klafft jetzt eine kreisrunde tiefe Öffnung. Im Innern führt eine neu installierte Leitung nach unten, die künftig das sich ansammelnde Wasser abführt.

Timo Meyer von der Firma Steinmetz-Team in Freiburg nennt den Grund für diesen Eingriff in das denkmalgeschützte Bauteil. „Die Vasen auf den Sockeln hatten ein Loch, durch das Wasser eingedrungen ist und sich dann in verschiedenen Elementen der Balustrade verteilt hat. Das war ein Grund für die Schäden an der Brücke.“