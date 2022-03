Neueinzug nach Feuer

Sternerestaurant Sonnenhof in Baden-Baden soll an Tradition anknüpfen

Ursprünglich war das Gebäude am Sonnenplatz in Baden-Baden als vornehmes Restaurant mit kleinem Hotelbetrieb konzipiert. 2019 kam dann das Feuer. Jetzt soll dort wieder ein Restaurant einziehen - am besten mit zwei Sternen.