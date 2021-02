Manchmal geht das Schicksal Wege, die nicht immer gerade ins Glück führen. Vor einem Jahr geriet eine Samtpfote in eine schreckliche Lage. Schwer verletzt nach einem Hundebiss blieb der Kater in der Allee liegen und traf in seiner Not auf Menschen, die alles richtig gemacht haben.

Filou kam zum Tierschutz und wurde sofort medizinisch versorgt. Offenbar handelte es sich bei dem kräftigen Kerl um einen sogenannten Wildling, ein Tier, dass herrenlos im Freien lebt und sich selbst versorgt. „Verständlicherweise war er zu Beginn sehr scheu und Menschen gegenüber eher zurückhaltend“, berichtet Katja Damalis von dem kleinen Patienten, den das Team nicht nur mit viel Geduld aufgepäppelt, sondern auch zunehmend ins Herz geschlossen hatte. Ein paar Monate später war es Zeit, ihn ziehen zu lassen. Im Sommer 2019 tat sich ein neues Zuhause für ihn auf.

Weil Filou noch immer nicht zur klassischen Schmusekatze geworden war und noch immer auf Distanz ging, fiel dem Freigänger die Eingewöhnung offenbar schwer. Einen unbedachten Moment nutzte er zur Flucht. Die Bestürzung war groß. „Wir waren alle sehr in Sorge.“ Daran sollte sich so schnell auch nichts ändern. In den nachfolgenden Monaten blieb er verschwunden.

Filou ist wieder da

Erst ein gutes halbes Jahr später erreichte das Tierheim ein völlig unerwarteter Anruf. Filou war gefunden worden. Dank Tasso konnte er auch identifiziert werden. Doch damit endete die Odyssee des Katers keineswegs. Er hatte sich gewissermaßen an einen Katzenhaushalt angedockt. Dann und wann profitierte er dank überraschender Ähnlichkeit mit dem dort lebenden Tier von kleinen Extrazuwendungen in Sachen Futter und fand wohl auch in einem Schuppen Unterschlupf. So fiel der kleine Kerl erst einmal gar nicht auf und fristete ein Geisterdasein.

„Wir waren regelrecht verblüfft, dass er sich dort versuchte anzuschließen. Denn in diesem Haushalt gab es nicht nur die eine andere Katze, sondern auch einen großen Hund.“ Trotz seiner Bissverletzungen, die ihn beinahe das Leben gekostet haben, schien Filou mit diesem Exemplar keine Problem zu haben.

Inzwischen erinnert gar nichts mehr an den zurückhaltenden Kater. Katja Damalis, Tierheim Baden-Baden

Als die Hundehalter bemerkten, dass es einen Zwilling ihrer Hauskatze gab, bemühten sie sich um den Gastkater, der trotz eisiger Witterung tapfer weiter im Freien lebte. Irgendwann gelang es ihnen, das Tier zu fotografieren, eine Fundmeldung abzusetzen und seine Herkunft zu klären.

Für Filou, der sich seinen Platz in einem neuen Zuhause selbst gesucht hatte und es trotz Hund und Konkurrenz für gut befunden hat, gab es ein Happy End. Die zweibeinigen Bewohner hatten sich inzwischen so an den anfangs noch sehr scheuen Kerl gewöhnt, dass er bleiben durfte. „Inzwischen erinnert gar nichts mehr an den zurückhaltenden Kater“, so Damalis. Der ist inzwischen zum wahren Kampfschmuser geworden, der auch Besucher voller Begeisterung begrüßt und sich mit Freude auf deren Knie setzt, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet.