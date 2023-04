Streit eskaliert zu Schlägerei in Unterkunft in Baden-Baden-Oos

Zu einem Streit, der in einer Schlägerei geendet hat, ist es am Mittwochabend in einer Unterkunft in der Westlichen Industriestraße in Baden-Baden-Oos gekommen. Die Polizei teilte mit, dass dort gegen 20.20 Uhr zunächst zwei Männer in Streit gerieten, der handgreiflich wurde und mit Körperverletzung bei beiden Beteiligten endete.

Durch den Lärm wurden zwei Sicherheitsleute der Unterkunft auf das Geschehen aufmerksam. Daraufhin eskalierte die Situation zu einer Schlägerei zwischen den vier Männern im Alter zwischen 22 und 30 Jahren, bei der auch Pfefferspray zum Einsatz kam.

Beamte de Polizei und der Polizeihundeführerstaffel griffen schließlich ein. Zwei verletzte Beteiligte mussten zur Behandlung in eine Klinik.

Gegen 23.55 Uhr rief erneut jemand eine Polizeistreife zur Westlichen Industriestraße. Ein alkoholisierter 30-Jähriger aus der Gruppe hatte versucht, sich Zutritt zu dem Zimmer eines anderen Mannes zu verschaffen. Ihn erwartet nun auch eine Strafanzeige wegen versuchtem Wohnungseinbruch. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Auseinandersetzungen.