Die Parksituation an einem Einkaufsmarkt eskalierte. Der Streit verlagerte sich vom Parkplatz in den Einkaufsmarkt.

Vor einem Einkaufsmarkt in der Rheinstraße kam es am Dienstagabend zwischen drei Männern zu einer Auseinandersetzung darüber, wie denn nun mit der vorherrschenden Parksituation umzugehen ist. Gegen 18.15 Uhr eskalierte der Streit, der sich mittlerweile in den Markt selbst verlagert hatte. Hierbei wurde eine der Streitpersonen, ein 39-jähriger Mann, zu Boden gestoßen, teilte die Polizei mit.

Nach eigenen Angaben schlug dieser wiederum seinen Widersacher und wurde hiernach von dem Dritten im Bunde, einem weiteren Unbekannten, festgehalten. Nach einem weiteren Schlagabtausch und diversen verbalen Beschimpfungen seitens der Beteiligten verließen die beiden unbekannten Streitbeteiligten wieder den Markt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.