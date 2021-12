Streit in Baden-Baden eskaliert mit Messerattacke und Schlagstock: 22-Jähriger schwerverletzt

Nachdem eine Auseinandersetzung in Baden-Baden am vergangenen Wochenende mit Messern und einem Schlagstock eskalierte, ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern.

In einem Lokal in der Sinzheimerstraße in Baden-Baden, ist es am vergangenen Samstag gegen 22 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, die mit einer Messerstecherei endete. Ein 22-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Bei dem Streit waren nach bisherigen Informationen zehn Personen involviert. Der Auslöser für die Konfrontation ist bisher unbekannt. Als plötzlich Messer und ein Schlagstock zum Einsatz kamen, wurden ein 22-Jähriger schwer- und zwei weitere Personen leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariats Rastatt ermittelt nun und ist auf der Suche nach bislang unbekannten Tätern.

Zeugen gesucht

Personen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten unter Rufnummer (0 78 1) 21 28 20 in Verbindung zu setzen.