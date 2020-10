Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Strengere Corona-Regeln auch für Baden-Baden

In vielen Kreisen in der Region wurden am Freitag strengere Corona-Verordnungen verkündet - auch für Baden-Baden gibt es strengere Regeln: Ab Sonntagmorgen, 6 Uhr, müssen Fußgänger in der Fußgängerzone eine Schutzmaske tragen. Außerdem gibt es eine Sperrstunde für die Gastronomie.