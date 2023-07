Baden-Baden-Haueneberstein: Strohballen stehen lichterloh in Flammen

Im Baden-Badener Stadtteil Haueneberstein sind mehrere Strohballen in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte eine größere Ausbreitung des Feuers verhindern.

In der Nacht auf Montag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden zu einem Brand im Gewann „Oberer Sand“ in Haueneberstein alarmiert. Dort standen mehrere gepresste Strohballen lichterloh in Flammen.

Mit Kleinbagger brennende Strohballen auseinandergezogen

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Mit Hilfe eines Kleinbaggers wurden die brennenden Strohballen auseinandergezogen und abgelöscht.

Der Einsatz war gegen 4 Uhr beendet. Ursache und Schadenshöhe werden von der Polizei noch ermittelt.