Zehntausende Einwohner betroffen

Baden-Baden lange ohne Strom: Experten warnen vor großen Blackout-Risiken in der Zukunft

Ein über mehrere Stunden anhaltender Stromausfall hatte in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochmorgen Teile von Baden-Baden lahmgelegt. Die Ursache war wohl ein defekt an einer Leitung.