Stromausfall legt große Teile Baden-Badens lahm

In Baden-Baden gibt es aktuell in großen Teilen der Stadt keinen Strom. Die Störbeseitigung läuft, noch ist sie aber nicht behoben. Ebersteinburg hat mittlerweile wieder Strom.

Die Störung trat um 23.15 Uhr Uhr ein, betroffen waren Teile der Innenstadt, Lichtental, Geroldsau, Malschbach, Müllenbach, Ebersteinburg.

Laut ersten Angaben der Stadtwerke Baden-Baden gab es mehrere 20 KV Störungen im Stromnetz. Gegen 00.45 Uhr wurde der Stromausfall auch über die Warn-App Nina gemeldet.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung, auch der Bereitschaftsdienst sei unterwegs um die Störstellen zu lokalisieren und die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.

Ebersteinburg hat wieder Strom

Die meisten Störstellen seien inzwischen lokalisiert, der Stadtteil Ebersteinburg habe wieder Strom, informiert Roland Seiter von der Stadt Baden-Baden.

Die Feuerwehr hat ihren Führungs- und Verwaltungsstab aktiviert, um auf individuelle Probleme reagieren zu können und auch die Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen.

In den vom Stromausfall betroffenen Stadtteilen und Straßen werden Lautsprecherdurchsagen gemacht. Die Bevölkerung werde gebeten, alle elektrischen Geräte, die nicht notwendig sind, auszuschalten, insbesondere Klima- und Lüftungsanlagen, so Seiter.

Auch Ampelanlagen und der Notruf sind in den Bereichen nicht erreichbar. Die Stadt hat für Notsituationen sieben Anlaufstellen mit Feuerwehrfahrzeugen eingerichtet. Diese sind am Klosterplatz, Augustaplatz, Leopoldsplatz, Hindenburgplatz, am Feuerwehrhaus Lichtental, am Klinikum Balg und am Polizeirevier Gutenbergstraße.

Dieser Artikel wird aktualisiert