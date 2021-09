Die beiden jungen Frauen haben in Heidelberg Japanologie studiert und teilen die Leidenschaft für eine besondere Modewelle, die Lolita-Mode.

Puppenartige Kleidchen, die an die berühmten japanischen Animes und Mangas erinnern, ausgefeiltes Make-up und vor allem jede Menge aufsehenerregende Accessoires machen das Outfit einer Lolita komplett. Verspielt und doch ernsthaft – je nach Stilrichtung, präsentierten sich acht junge Frauen in der City und wollten damit Kultur und Fashion in Baden-Baden auf besondere Weise verknüpfen. „Ich bin in Baden-Baden geboren, aufgewachsen und habe auch nach dem Abitur hier gelebt“, berichtet sie.

Bis sie 2015 ihr Studium der Japanologie in Heidelberg aufnahm, hatte sie bei Jobs im Theater und im Festspielhaus reichlich mit der Kultur in ihrer Heimatstadt zu tun. Zurzeit arbeitet Notaro in Tokio und ist gerade bei ihrer Familie zu Besuch.

300 Euro für das passende Outfit

Eine Gelegenheit, die sie nutzte, um gemeinsam mit ihrer Studienfreundin Ulrike Kalisch, ebenfalls bekennender Fan dieser asiatischen Trendmode, eine Lolita-Fashion Tea Party zu organisieren. „Die sind in Japan total angesagt.“

Ganz preiswert ist so ein Outfit freilich nicht. Rund 300 Euro sind dafür durchschnittlich auf den Tisch zu legen. Die vielen Accessoires kommen noch dazu. Denn da schlüpft man nicht einfach in ein anderes Gewand. Sondern es kommen noch Schleifchen, Headpieces, wie man die pfiffigen Haarteile nennt, die puppigen Strümpfe und besonderen Schuhe und die bauschigen Unterröcke mit dazu.

Denn längst hätte auch China diesen Sektor entdeckt und bietet Lolita-Kleider in Billigversionen an, berichtet Lisa Notaro, die übrigens genau wie ihre Kommilitonin findet, dass diese Art von Garderobe durchaus alltagstauglich ist. An der Uni Heidelberg, die Ulrike Kalisch noch besucht, ist sie nur in diesen Outfits zu sehen. Und das stehe einer Studentin der Japanologie doch auch ganz gut zu Gesicht. „Man hat sich dort längst an den Anblick gewöhnt.“

Lolita-Fashion-Teeparty zieht Aufmerksamkeit auf sich

Dass sie ein Hingucker sind, das wussten die acht Frauen natürlich schon im Vorfeld. Deshalb haben sie sich bewusst die Innenstadt ausgesucht. Ein bisschen Tea-Party, flanieren in der Innenstadt und in der Allee, da dreht so mancher den Kopf nach dem Damen um.

Während sich Lony Lüdemann und Sabrina Zelch darin einig waren, dass dieser Stil auch ein bisschen auf die Art sich zu bewegen Einfluss nimmt, kam Anni Becker ins Feixen. „Bei mir ist das nicht so. Ich bleibe ich.“ Allerdings passe man natürlich schon ein wenig auf die teuren Kleidchen mit ihren ausgestellten Röcken auf.

Und ein bisschen Eleganz der Mode des Rokoko und des viktorianischen Zeitalters, kombiniert mit der Niedlichkeit der Lolita-Fashion, das setzte am Mittwochnachmittag aparte Akzente. Und sie wollen wiederkommen, die Lolitas. „Es war einfach wunderbar“, schwärmt Lisa Notaro vom Erfolg des kleinen Events.