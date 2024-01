Es sind stürmische Tage – auch in der Baden-Badener Fußgängerzone. Die Feuerwehr der Kurstadt hat am Neujahrstag Schlimmeres verhindert.

Einsatz in der Innenstadt

Der erste Sturm des neuen Jahres hat die Baden-Badener Feuerwehr bereits am Neujahrstag gefordert. Bei einem Einsatz in der Innenstadt von Baden-Baden galt es, das Dach eines Geschäftshauses an der Einmündung Lange Straße, Gernsbacher Straße zu sichern.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am ersten Tag des Jahres gegen 14.30 Uhr alarmiert. „Ein Teil der Dachbeplankung drohte herunterzufallen“, hieß es von der Leitstelle.

An dem Gebäude mitten in der Baden-Badener Fußgängerzone laufen derzeit Bauarbeiten. Es ist deshalb komplett eingerüstet.

Drehleiter im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an und sperrte den Kreuzungsbereich rundherum ab. Dann fuhren Einsatzkräfte mit der Drehleiter in die Höhe und holten das lose Bauteil vom Dach. „Die Kollegen haben die Planke auf den Boden gelegt, damit sie niemandem auf den Kopf fällt“, so der Sprecher der Feuerwehr weiter. Der Einsatz habe knapp eine Stunde gedauert.