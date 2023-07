Nicht nur in Baden-Baden

Südwestrundfunk will einige hundert Mitarbeiter einsparen

In den nächsten Jahren wird der Südwestrundfunk am Standort Baden-Baden weniger Mitarbeiter beschäftigen. Insgesamt müssten einige hundert Mitarbeiter an allen SWR-Standorten eingespart werden. Das wird im Gemeinderat der Bäderstadt bekannt.