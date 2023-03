Superfood und Felsen-Tour: Naturpark lockt mit geführten Wanderungen

Eine Felsentour bei Bühlertal, Frühlingserwachen im Weinberg in Bühl-Eisental und bewusst die Umgebung wahrnehmen in Baden-Baden: Das Aktionswochenende der Schwarzwald-Guides im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord macht es möglich. Drei Tage mit 30 geführten Wanderungen durch Weinreben, Wald und Streuobstwiesen stehen von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, auf dem Programm.

Um wertvolles Wissen der Großmutter über Wiese und Co geht es etwa in Weisenbach im Murgtal. Mit Superfood im Frühling, gemeint sind Wildkräuter, befasst sich eine Tour in Bad Herrenalb.

In Calw wird eine Geo-Tour angeboten. Die aufgezählten Angebote sind nur ein Auszug aus dem Drei-Tage-Programm.

Nationalpark und Naturpark Verwechslungsgefahr: Die Begriffe Nationalpark Schwarzwald und Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord klingen ähnlich, doch sie stehen für Gebiete, die sich in ihrer Nutzung wesentlich unterscheiden. Nationalpark Schwarzwald: Im Kern des Schutzgebiets zwischen Freudenstadt und Baden-Baden bleibt die Natur sich selbst überlassen. Sie soll zum Urwald werden. Die Arten sollen sich natürlich entwickeln können. Die Stadt Baden-Baden ist die einzige Kommune, die neben dem Land Baden-Württemberg Fläche in das im Jahr 2014 gestartete Projekt eingebracht hat: Rund 400 Hektar Stadtwald im Bereich Badener Höhe gehören zum Nationalpark. Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord: Das viel größere Gebiet dient vorrangig dem Tourismus und der Tourismus-Vermarktung. Ziel ist eine natur- und umweltverträgliche Nutzung des Gebiets. Der Größenunterschied: Während der Nationalpark Schwarzwald auf eine Fläche von 10.062 Hektar kommt, wird er vom fast 50-mal so großen Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, dem größten in Deutschland, mit rund 420.000 Hektar komplett umgeben. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord umfasst Teile der Landkreise Calw, Freudenstadt, Karlsruhe, Rastatt, Rottweil, des Enzkreises und des Ortenaukreises sowie der Stadtkreise Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim mit 114 Gemeinden. In denen leben etwa 800.000 Menschen. In Deutschland gibt es 16 Nationalparks und 106 Naturparks. kam

Die Klammer zu allen 30 Terminen des Aktionswochenendes lässt sich unter dem Motto „sehen, riechen, fühlen, staunen“ zusammenfassen, betont Gundi Woll. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord zuständig.

In der Naturparkkulisse leben rund 800.000 Menschen

Bei den geführten Touren haben die Guides ein gemeinsames Ziel. Sie wollen ihre Gäste für die Natur und Kultur in Deutschlands größtem Naturpark begeistern. In seiner Kulisse zwischen Karlsruhe und Hornberg im Schwarzwald liegen über 100 Städte und Gemeinden mit rund 800.000 Einwohnern.

Langeweile muss an diesem Wochenende nicht aufkommen. „Wir freuen uns, dass wieder zahlreiche Guides teilnehmen und Einheimischen wie Gästen in der gesamten Naturpark-Kulisse ein derart vielfältiges Wanderangebot machen“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker.

Historische Einblicke und geologische Besonderheiten

Die Guides vermitteln historische Einblicke, erläutern geologische Besonderheiten und halten kulinarische Überraschungen bereit. „Unsere Schwarzwald-Guides sind echte Expertinnen und Experten in der Region“, sagt Stefanie Bäuerle. Sie ist die Verantwortliche für die Tourenführer beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.

Die derzeit rund 80 Schwarzwald-Guides sind durch die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, berichtet Woll. Ihre Erlebnistouren sind generell auf die jeweilige Jahreszeit zugeschnitten.

Angeboten werden Gäste- und Gruppenführungen sowie Reise- und Busreisebegleitungen. Auch für Familien gibt es extra konzipierte Führungen. Die Guides können auch individuell gebucht werden.

Ausbildung ist beliebt

Die Ausbildung ist sehr beliebt. Sie wird vom Naturpark in Kooperation mit Volkshochschulen in der Region angeboten. Für die Ausbildung 2021/22 hatten sich mehr als 140 Interessenten beworben, sagt Woll.

Die Ausbildung dauerte zehn Monate und umfasste rund 120 theoretische Unterrichtseinheiten und Exkursionen im Naturpark. Sie endete mit einer praktischen und einer schriftlichen Prüfung.

Einige der Schwarzwald-Experten bieten barrierefreie Touren an, denn der Naturpark soll für alle erlebbar sein. Künftig sind mehr inklusive Touren geplant, so das Ziel. Zudem sensibilisieren die Guides als Multiplikatoren für das Thema, teilt der Naturpark mit.

Bei einem zweitägigen Seminar lernten zertifizierte Natur- und Landschaftsführer kürzlich, wo es Barrieren auf ihren Touren gibt und wie sie diese abbauen können. Im Seminar machten sie selbst die Erfahrung, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen oder mit einem Rollator beziehungsweise seh- oder höreingeschränkt unterwegs zu sein.

Höhenunterschied von 1.150 Meter im Naturpark

„In unserem Naturpark haben wir von der Rheinebene bis zur Hornisgrinde in etwa einen Höhenunterschied von 1.150 Metern“, sagt Geschäftsführer Dunker. Barrierefreiheit werde sich deshalb nicht überall umsetzen lassen. „Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir unsere Angebote so inklusiv wie möglich gestalten.“

Die erste komplett barrierefreie AugenBlick-Runde wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in Schömberg (Landkreis Calw) eingeweiht. AugenBlick-Runden sind Touren zu herausragenden Aussichtspunkten in der Region. Anhand von Piktogrammen wird im Internet unter www.naturpark-augenblicke.de dargestellt, welche Runde sich für wen eignet.