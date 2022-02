Gegen Ende seiner zwölf Jahre bei „Verstehen Sie Spaß?“ gab Guido Cantz zu, er werde in seiner Rolle als Lockvogel immer öfter erkannt. Niemand moderierte die Unterhaltungssendung des SWR länger als er.

Am 2. April ist nun seine Nachfolgerin Barbara Schöneberger zu sehen. Der erste Dreh ist schon mal geglückt: In einem Schlaflabor konnte Schöneberger mit Perücke Menschen unerkannt reinlegen. Erste Video-Ausschnitte zeigte der SWR beim Jahrespressegespräch mit Medienvertretern.

Für den Landessender stellt sich die Frage, wie man mit seinem Aushängeschild umgeht. Einerseits gibt es Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich gerne an die Anfangszeiten des Klassikers unter Kurt und Paola Felix erinnern. Andererseits soll auch jüngeres Publikum begeistert werden, das sich Youtuber in der Sendung wünscht.

Ich möchte gerne singen, tanzen, lustige Filme präsentieren. Barbara Schöneberger, neue Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß“

Über solche Fragen habe sie sich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, sagte Schöneberger. „Ich komme als Barbara Schöneberger und mach’ es einfach. Idealerweise wird es lustig. Ich möchte gerne singen, tanzen, lustige Filme präsentieren.“

Aus Sicht von Schöneberger steht die Sendung für Größeres

Auch über die Quoten (zuletzt 4,59 Millionen Zuschauer) habe sie sich nicht informiert. „Ich komme auch deshalb so unbelastet zur Arbeit, weil ich ganz viel nicht mitkriege“, sagte Schöneberger. „Das halte ich für eine große Qualität in meinem Leben.“

Die Moderation von „Verstehen Sie Spaß?“, das lässt die 47-Jährige durchblicken, ist für sie eine Ehre. „Es ist eine der ganz wenigen Shows, wenn nicht die einzige, an der ich mitarbeiten möchte.“ Und das Format steht aus ihrer Sicht für Größeres: „Man sieht an der Show, dass der Mensch gut ist.“ Man könne die Menschen nur reinlegen, weil sie ein Verantwortungsbewusstsein zeigten und etwa auf Bitten der Lockvögel eingehen.

Ohne Humor sei der Alltag zu traurig. „Wir müssen uns auch mal 90 Minuten lang amüsieren dürfen“, betonte Schöneberger. Und wird von SWR-Seite leise korrigiert: Die Sendung dauert 180 Minuten.

Pierre M. Krause kehrt mit monatlicher eigener Sendung zurück

Nach Paola Felix vor 32 Jahren moderiert erstmals wieder eine Frau diese Sendung. „Es ist auch höchste Eisenbahn, dass an der Stelle eine Frau steht“, sagte Programmdirektor Clemens Bratzler. „Barbara ist genau die Richtige, um mit der Show in die nächste Stufe zu gehen.“

Eine große Rolle wird für den Landessender in diesem Jahr auch Frank Elstner spielen, der „Verstehen Sie Spaß?“ bis 2010 moderiert hatte. Elstner feiert am 19. April seinen 80. Geburtstag. Der SWR widmet ihm dazu ein eigenes Sende-Format: „Noch eine letzte Frage!“ Acht Prominente aus der Unterhaltung und Politik sollen ihn dabei befragen. Zudem sollen Filme und Interviews aus seiner Karriere zu sehen sein.

Um Freunde und Prominente geht es auch bei einem neuen Format mit Pierre M. Krause. Seine Late-Night-Show beim SWR endete im vergangenen Sommer nach 18 Jahren. Ab dem Frühjahr soll es nun eine monatliche Sendung geben, in der Krause „Humor und gute Gespräche“ bieten möchte, wie der Sender erklärte. Die Gäste sollen aus persönlicher Perspektive berichten und Ideen austauschen.

Fragen zur Finanzierung: „Diese Diskussion führen wir intensiv“

Neben diesen neuen Formaten möchte der Südwestrundfunk vor allem das Digitale verstärkt ins Visier nehmen. „Die über 50-Jährigen versorgen wir ganz ordentlich“, erklärte Intendant Kai Gniffke. „Bei den unter 50-Jährigen können wir im Bereich Video noch eine Schippe drauflegen.“

Bei der vom SWR federführend betriebenen ARD-Mediathek und -Audiothek gebe es „außerordentlich hohe Zuwachsraten“. So sind nach Angaben des Senders Videos im vergangenen Jahr zwei Milliarden Mal (ein Plus von 62 Prozent) abgerufen worden, Audios 67 Millionen Mal (ein Plus von 24 Prozent).

Es ist eine Gnade, so finanziert zu sein. Kai Gniffke, SWR-Intendant

Schon bei seinem Amtsantritt 2019 hatte Gniffke erklärt, man wolle sich mit den Branchengrößen Spotify oder Netflix messen können – mit dem SWR als „Innovationstreiber Nummer eins“ innerhalb der ARD. „Aus dem Tanker ARD wird gerade ein Speedboat“, betonte Gniffke.

Die Kosten für diesen Umbau in der Werft tragen die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Rundfunkbeitrag. Je lauter der Sender an Digitalisierung und neue Formate denkt, desto lauter werden auch die Fragen nach einer Finanzierung.

„Es ist eine Gnade, so finanziert zu sein“, räumte Gniffke ein. Auch wenn man viele Ideen habe, müsse man priorisieren und entscheiden, welche Formate noch machbar sind und welche nicht. „Diese Diskussionen führen wir im SWR gerade intensiv.“