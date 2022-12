Täter bei Einbruch in Baden-Baden festgenommen

Zwei Einbrecher wollten vergangene Nacht in ein Juweliergeschäft eindringen. Die Polizei konnte die Täter festnehmen.

Zwei junge Männer haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht in ein Juweliergeschäft in Baden-Baden einzubrechen. Dabei wurden sie beobachtet und schließlich festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen beobachteten gegen 2.00 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen. Diese versuchten die Scheibe eines Juweliers in der Fußgängerzone einzuschlagen. Die Zeugen informierten die Polizei.

Die Beamten konnten die Täter festnehmen. Die Beschuldigten stehen auch unter Verdacht ein Auto in der Kaiserallee aufgebrochen zu haben. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel.