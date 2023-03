Täter brechen in Gaststätte in Baden-Baden ein

Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in Baden-Baden eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Montag 22.30 Uhr und Dienstag 9.45 Uhr in eine Gaststätte in der Lange Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen sie ein Fenster auf, um in das Innere der Gaststätte zu gelangen.

Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke des Thekenbereichs und entwendeten einen Geldbeutel mit geringem Bargeldbetrag sowie mehrere Flaschen Alkohol. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro, der entstandene Sachschaden auf ungefähr 150 Euro.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.