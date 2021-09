Kloster Lichtenthal in Baden-Baden öffnet seine Pforten für Besucher

Schon viele Jahre ist es aufgefallen, dass sich was tut an der Klosteranlage. Im von außen sichtbaren Bereich wurde ein Tor eingesetzt, gerodet und der Wandelgang teilweise zurückgebaut. Was sich dort getan hat, seit 2012 auffiel, dass die Außenwand sich ins Hofinnere zu neigen begann, das erklärte nun ein Fachmann beim Tag des Offenen Denkmals.

Ein besonderes Denkmal war es, das hier geöffnet wurde. Äbtissin Mutter Bernadette Hein persönlich war es, die die Führung hinter den verschiedenen Mauern und Gebäuden vornahm. Ganz kurz ließ sie wissen, was man selbst aus der Historie, aus Archiven und Aufzeichnungen über die Gebäude weiß und dass in den ersten Jahren des Klosters, also ab 1245 die Schwestern in einfachen Holzhütten lebten. Weitergebaut wurde erst später.

So kam es auch, dass ehedem eine Grablege bestanden hat, die ganz nah am Haupthaus, gleich hinter der Kirche situiert war. Doch es folgten Umbauten und schließlich errichtete man den von der Lichtentaler Hauptstraße so gut zu erkennenden Wandelgang über der Klostermauer. Hier wurde in späteren Jahren jedoch Hand angelegt.