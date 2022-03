Telefonbetrüger erbeuten nach Schockanruf in Baden-Baden 84.000 Euro

Telefonbetrüger haben mit einer bekannten Masche am Freitagnachmittag eine 86-Jährige in Baden-Baden um ihre Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten die Täter sich telefonisch bei der Seniorin aus dem Kinzigtal und erzählten ihr die erfundene Geschichte, wonach ihr Sohn in der Schweiz verunfallt wäre und nun in Haft säße.

Nur gegen eine Zahlung von 84.000 Euro käme er wieder frei, so die Täter. Die alarmierte 86-Jährige handelte und hob von ihrer Bank den genannten Betrag ab.

Auf einem Parkplatz in der Baden-Badener „Lange Straße“ übergab sie das Geld einem männlichen Abholer, der sich mit der Beute aus dem Staub machte.

Verhalten bei Telefonbetrug Die Polizei rät, sich bei Betrugsanrufen nicht unter Druck setzen zu lassen und sofort aufzulegen. Wer sich nicht sicher ist, kann sich unter der Nummer 110 an die „echte“ Polizei wenden.