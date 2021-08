Das Theater Baden-Baden bringt die Technik auf Vordermann

Das klingt echt theatralisch: „Vorläufiger Hängeplan für Verbrechen und Strafe“. So steht es jedenfalls auf dem Steuerpult, von dem aus im Theater am Goetheplatz die Premiere des Stücks von Fjodor Dostojewskij am 10. September aus dirigiert wird.

Die Knöpfe regeln Vorhang, Kulissen und Scheinwerfer oder bei Bedarf die Drehbühne. Bis es soweit ist, dauert es aber noch gut zwei Wochen, denn zwei Fachfirmen sind im Moment dabei, die in die Jahre gekommene Bühnentechnik auf Vordermann zu bringen.

Ludwig Müller vom Maschinenbauspezialisten Ritter aus Zell am Harmersbach und Jörg Trosky vom Spezialisten für Bühnen- und Theatertechnik Teta Automation aus Kamp-Lintfort am unteren Niederrhein kennen das Baden-Badener Theater wie aus der Westentasche, schon häufig waren sie zu Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Oos.