Junge Schauspieler in Baden-Baden entwickeln Stück über Sexualität und Macht

Michaela Lenhart und Cyril Hilfiker sprechen laut. Und deutlich. Eine Frau und ein Mann, die sich in Rage geredet haben. Ihre Themen: Der ältere Kollege, über den man weiß, dass er onanierend junge Frauen in seinem Büro begrüßt.

Die Spuren häuslicher Gewalt im Gesicht einer Freundin. So vieles, das schon zum Thema geworden ist, worüber das Reden aber noch immer schwer fällt. Es geht um Tatsachen, die den zwei Ensemblemitgliedern des Theaters Baden-Baden nicht selbst widerfahren, aber trotzdem der Rede wert sind. Tatsachen, die für Lenhart „uns alle betreffen“ und für Hilfiker „sehr nah an uns“ sind.

Was bei dieser ersten Probe an einem kalten Januarmorgen wie ein aufgewecktes Gespräch aussieht, ist mehr als das. Die beiden Ensemblemitglieder beginnen mit der Arbeit an „Ja heißt ja und ...“ - ein Theaterabend, den sie nicht nur spielen, sondern auch von Anfang bis Ende mitgestalten. Eine Arbeitsform, die für das Theater laut Intendantin Nicola May neu ist.

Der Text hat „direkt ins Schwarze getroffen“

Lenhart und Hilfiker haben lange überlegt, was sie aus der Chance machen wollen, selber etwas zu gestalten. Der Text „Ja heißt ja und ...“ von Carolin Emcke hat für die beiden „direkt ins Schwarze getroffen“.

Es geht um Missbrauch, Sexualität und die MeToo-Debatte, die das soziale Herrschaftsverhältnis – Männer oben, Frauen unten – aufgebrochen hat.

„Was heute sexueller Missbrauch ist, war früher eine Premierenfeier“, sagt Susanne Frieling, Regisseurin des Stücks. Und stellt gleich klar: „Wir thematisieren mit dem Stück viele solcher Dinge. Es geht aber nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir wollen, dass die Debatte nachvollziehbarer wird.“ Die größte Herausforderung: „Wir wollen den Text nicht als Lesung präsentieren.“

Wut über die Rolle des Bademantels

Lenhart und Hilfiker brechen die Zeilen, die Emcke 2019 in einem Buch veröffentlicht hat, auf. Während der ersten Probe sitzen sie nebeneinander, das Textbuch vor sich auf dem Tisch. Aber ablesen müssen sie nichts. Emcke bietet den Stoff, die Schauspieler die Emotionen. Dinge werden gesagt, weil sie gesagt werden wollen – und nicht, weil sie im Stück vorgeschrieben sind.

Versprecher spielen keine Rolle, weil beide so im Thema sind, dass sie von alleine wieder zu ihren Worten finden. Lenhart wird wütend, als sie von dem Bademantel erzählt, der eigentlich nichts weiter als ein solcher ist, und trotzdem zu einem Symbol in der „Me-Too-Debatte“ wurde. Weil ein Mann wie Dominique Strauss-Kahn ihn zu einem Corpus Delicti machte, indem er ihn am Leib trug, als er in New York über ein Zimmermädchen herfiel.

Zwischen dem Schauspiel-Duo entwickelt sich ein Dialog mit großer Spannungskurve. Antworten werden gegeben, Fragen gestellt: Wie kann man nach solchen Vorfällen noch über Lust, Macht und Gleichheit sprechen? Wie lässt sich Gewalt entlarven und verhindern? Wie lassen sich Lust und Sexualität in ihrer Vielfalt ermöglichen?

Emckes Text vermittelt, wie kompliziert das Verhältnis zwischen Sexualität und Wahrheit immer noch ist. Und das regt zum Nachdenken an.

Regisseurin will „nicht belehren“

Mitte Februar, eine Woche vor der Premiere: Lenhart und Hilfiker sitzen nicht nebeneinander, das Textbuch liegt auch nicht mehr auf dem Tisch. Beide tragen einen Bademantel: Sie steht in weißem Frottee da, er in grüner Seide. Doch die Assoziationen bleiben gleich. Regisseurin Frieling betont erneut: „Wir wollen nicht belehren.“ Die Wut über das Gesprochene darf trotzdem da sein, doch diesmal ist sie greifbarer.

Im Rückblick auf die mehrwöchigen Proben sagt Hilfiker: „Das, was ich erahnen konnte, geht in genau diese Richtung. Wir schaffen es, aus dem Text einen Abend zu machen.“ Lenhart fügt hinzu: „Das Coole daran ist, dass das nicht nur ein Thema ist, das uns beschäftigt, sondern uns alle betrifft. Diesen Text zu lernen fühlt sich einfach nur richtig an.“