Die fünfte Jahreszeit beginnt – Karnevalsstimmung kommt eher nicht auf. Schließlich dürfte die Corona-Pandemie das närrische Treiben in dieser Saison beträchtlich behindern. Die Fastnachter sind dennoch vorbereitet.

Am Aschermittwoch ging es noch einmal so richtig rund. Die Schatullas wurden ringsum bei den Vereinen nach der traditionellen Verbrennung zur Ruhe gebettet, damit sie am 11. 11. um 11.11 Uhr zu neuem närrischen Leben erwachen mögen. Pustekuchen. Corona knipste der Fastnacht ganz einfach das Licht aus. Büttenreden bereiten die Baden-Badener Karnevalisten dennoch vor. Auch wenn sie – womöglich – gar nicht gehalten werden können.

Dem achtjährigen Simon Assall, einem aufstrebenden Büttentalent der Bürgergemeinde Haimbach, tut das besonders weh. Nachdem er 2019 als Witzeerzähler erste Bühnenerfahrung gesammelt hatte, zog er im Februar diesen Jahres als Schulkind im Sams-Kostüm die Aufmerksamkeit auf sich.