Ab 1977 bei „Telespiele“

Die TV-Karriere von Gottschalk begann in Baden-Baden – letzte SWR3-Radioshow steht bevor

Nach dem Revival von „Wetten, dass..?“ an diesem Wochenende im ZDF steht für Thomas Gottschalk am Montag in Baden-Baden ein Abschied bevor. An der Oos begann auch die TV-Karriere der Show-Legende.