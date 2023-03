Thomas Gottschalk jetzt auf Instagram

Thomas Gottschalk aus Baden-Baden: Knapp 22.000 Follower nach 24 Stunden

Lange hat Thomas Gottschalk Social Media eine Absage erteilt. Jetzt wagt er sich aber selbst an Instagram. Über seinen Account gewann der in Baden-Baden lebende Promi in den ersten Stunden mehrere Tausende Follower.