Egon Eiermann war der bedeutendste Karlsruher Architekt der Nachkriegszeit. 1962 baute er für seine Familie eine Villa in Baden-Baden. Tochter Anna erinnert sich an den weltberühmten Vater und das heute denkmalgeschützte Haus.

„Mein Vater litt unsäglich unter jeglicher Form von Hässlichkeit“, sagt Anna Eiermann. Die Kostümbildnerin wurde 1956 als Tochter des damals bedeutendsten deutschen Architekten Egon Eiermann in Karlsruhe geboren.

Ihr Vater hat als Professor an der Fakultät für Architektur des heutigen KIT mehrere Generationen junger Architekten geprägt. In den Jahren 1959 bis 1962 baute Eiermann in der Straße Krippenhof in Baden-Baden ein Wohnhaus für seine Familie, das heute als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ geschützt ist. Das baden-württembergische Denkmalschutzgesetz charakterisiert damit im Gegensatz zu den „normalen“ Denkmälern Gebäude von überregionaler oder gar nationaler Bedeutung.