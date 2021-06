Wenn Elke Hahn zu Besuch in Baden-Baden ist, hinterlässt sie gestrickte Spuren, zum Beispiel ein gestricktes Püppchen des Sängers Tony Marshall in der Fußgängerzone.

Yarn Bombing in der Bäderstadt

Wenn Elke Hahn auf Tour ist, hinterlässt sie mit Begeisterung kleine Signaturen. Ein sogenannter „MiniMe“, der den Sänger Toni Marshall zeigt, ist ein solches Präsent an die Stadt. Seit April ist die kleine Figur auf einem Geländer befestigt, von wo aus sie das Treiben in der Fußgängerzone zu beobachten scheint. Jetzt ist sie allerdings zu Fall gebracht worden. Doch der Toni kommt zurück, so viel verspricht seine Schöpferin.

Yarn Bombing nennt man die Kunstrichtung, die der Verwaltungsfachfrau aus Leinfelden-Echterdingen im Frühjahr einen Besuch in den SWR-Studios bescherte. Im Handgepäck hatte sie damals nicht nur den „Tony“ sondern auch einen kleinen Michael Antwerpes, den sie dem Moderator von „Sag die Wahrheit“ mitgebracht hatte.

Diese kleinen Figuren sehen ihren Originalen auf besondere Art ähnlich. „Ich fertige sie nach Fotografien an“, erzählt Hahn. „Was andere malen, häkele ich.“