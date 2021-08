Preise für Konus-Karte zu hoch

Sechs Euro für fünf Minuten Fahrt: Touristen in Baden-Baden haben das Nachsehen

Die Konuskarte befreit Touristen vom Fahrgeld unter anderem in den Nationalpark. Gäste, die in Baden-Baden untergebracht sind, haben davon aber nichts. Die Kurstadt ist dem Verbund nicht beigetreten. Was steckt dahinter?