Traditionelle Mai-Feiern fallen aus: Was Baden-Baden stattdessen plant

Gesang, Blasmusik, Zusammenkünfte und Co. sind in Coronazeiten im Grunde ein Tabu. Doch so ganz mundtot wollen sich die Baden-Badener Vereine nicht machen lassen. Auch wenn es schwer fällt.

Maispielen, ein echtes Highlight im Kalender. Wenn morgens die Musik durch den Sprengel zieht und die Anwohner klangstark aus dem Schlaf weckt, weil der Tag der Arbeit mit Freizeit beginnt, ist das schon etwas Besonderes. Doch nun ist Kreativität gefragt.

Dass die traditionelle Maiwanderung und auch das Maibaumstellen nicht stattfinden kann, schmerzt den Vorsitzenden der Bürgergemeinde Haimbach, Hansi Jörger, sehr. Doch viele Möglichkeiten bleiben den Verantwortlichen unter den gegebenen Umstände nicht. „Wir haben bis zuletzt noch gehofft ... “

Insofern hat es auch die Musiker von Neuweier kalt erwischt. 2020 waren einige der Aktiven spontan in ihre Fahrzeuge gestiegen – coronakonform, versteht sich – und fuhren ein paar geeignete Plätze im Ort an. Im Zirkel um Dirigent Alexander Wurz parkiert, der aus dem Schiebedach seines Wagens herausdirigierte, kredenzte die Formation den Bürgern eine ganz andere Variante des Maispielens.

Feiern nur klein, aber dafür mit Wumms

Ganz so wie die meisten Vereine beklagen, spüre man sehr schnell, dass aufgrund der entfallenden Proben der Ansatz leide. Also hielt man das Programm knapp und einfach. Dennoch gab es im Vorjahr für die Schwarzwaldmarie und Co. Beifall aus der Nachbarschaft. „Was letztes Jahr als spontane Idee stattfand, wollten wir dieses Jahr mit einem Hygienekonzept untermauern“, berichtet der Vorsitzende Michael Oser.

Das Hygienekonzept wäre in diesem Jahr angesichts der Inzidenzzahlen sogar strenger gewesen, führt er weiter aus. „Leider wertete das Amt für Ordnung und Sicherheit der Stadt Baden Baden unser musikalisches 1. Mai-Wecken als Veranstaltung und hat uns diese untersagt.“ Auch ein geplanter Kuchenverkauf am Muttertag kann leider nicht stattfinden, weiß man bei den Neuweirern schon jetzt.

Also geht nur Klein-Klein. Aber das mit viel Wumms, wie die Geroldsauer am 1. Mai zeigen werden. Schon 2020 hatten sich Familien, in diesem Fall Musiker aus je einem Haushalt zusammengefunden und es vom Balkon aus mächtig krachen lassen. Bei Secklers dürfte das sogar sehr gut klingen. Denn hier ist die ganze Familie blasmusikalisch aktiv.

Auf das klassische Mai-Lied muss niemand verzichten

Obendrein punkten sie mit einem besonderen Schatz: Dirigent Stefan Seckler gehört mit in den bereits erwähnten Familienzusammenschluss, lebt unterm gleichen Dach und wird, wenn der klangliche Funke am Samstag durchs Dorf weitergetragen wird, dafür sorgen, dass der Ton stimmt. Der soll als nächstes bei der Familie Maier ankommen, wo Papa Jürgen mit seinen drei Söhnen Niklas, Leon und David ihn mit drei Posaunen und einer Trompete aufnehmen.

Auf der anderen Seite der B500 warten dann Bettina Ogait und Nachbar Markus Gross auf ihren Einsatz. Zu einer Instrumentalaufnahme des Maispielens aus dem Jahr 2019 werden die beiden – jeweils vom eigenen Balkon aus – live mitsingen. Keinen Marsch über die B500 wird es also geben, aber auf das klassischen Maienlied, das in den 1970er Jahren der Musikprofessor und damalige Dirigent der Geroldsauer Kapelle Josef Fackler seinem Verein geschrieben hat, muss also nicht verzichtet werden.

Wie es in Oos laufen wird, ist dagegen noch nicht so ganz klar, hoffen die Aktiven um den Vorsitzenden Michael Koch, dass es eine ähnliche Möglichkeit geben darf. Auch hier gibt es innerhalb der Musiker familiäre Verbindungen. Doch leider leben diese nicht immer im gleichen Haushalt, bemüht sich Koch noch um kurzfristige Klärung.