Travestie-Revue „Mirage-Show“ gastiert in Sinzheim

Schon seit vielen Jahrhunderten sorgen Travestie-Künstler für anspruchsvolle und abwechslungsreiche Unterhaltung. Diese Sparte des Varietés, dass sich Männer als Frauen verkleiden und umgekehrt, hat bis heute nichts von ihrer Magie verloren. Die Mirage-Show von Tanja Silzer ist der lebende Beweis dafür.

Die gelernte Bürokauffrau und Diplom-Eventmanagerin aus Stuttgart organisiert seit rund zehn Jahren Travestie-Shows und ist damit deutschlandweit erfolgreich. Ausverkaufte Veranstaltungen wie alljährlich im Deutschen Theater München oder auf namhaften Variétebühnen in München oder Saarbrücken zeugen davon.

Ochsen: Beliebter Ort für Musik-Events

Am Samstag, den 18. November, tritt Tanja Silzer mit ihrer Mirage-Show im Landgasthof Ochsen in Sinzheim auf. „Ein Kollege kennt die Besitzer sehr gut und weiß, dass der Ochsen ein beliebter Ort für Musik-Events ist“, begründet sie die Wahl dieser für sie etwas ungewöhnlichen Location. Eigentlich hätte Tanja Silzer schon Ende 2019 mit ihrer Travestie-Revue in Sinzheim auftreten sollen. Doch Corona machte ihr einen Strich durch die Planung, und jetzt klappt es endlich mit dem Auftritt.

Für die Mirage-Show hat Tanja Silzer, Agenturchefin und Travestie-Künstlerin in einem, ein Potpourri aus Revue, Comedy, Schlager, Musical und Tanz zusammengestellt. In glamourösen Kostümen, mit Witz und trotzdem Tiefgang entführt sie mit den drei namhaften Travestiten Sammy Holiday, Trude Bunker und Ottilie S. in die Welt der Fantasie und zeigt, was es bedeutet, zu sich selbst zu stehen.

Die drei Männer treten als Frauen auf, Tanja Silzer als prominenter Schlager- und Rocksänger. Wer, wird nicht verraten, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. „Und davon wird es reichlich geben“, verspricht Silzer, die mehr durch Zufall zur Travestie kam.

Von Shirley Cartier in die Kunst der Travestie eingeweiht

Als sie vor etwa zwölf Jahren eine Travestie-Show besuchte, war die legendäre, inzwischen verstorbene Shirley Cartier auf der Bühne. Die beiden lernten sich kennen, freundeten sich an und beschlossen, gemeinsam eine Agentur für Travestie-Shows zu gründen. Außerdem wurde Tanja Silzer von Shirley Cartier in die Kunst der Travestie eingeweiht.

„Sie hat mich praktisch als Quereinsteigerin in diese Branche gebracht, an der mich bis heute die Verwandlung fasziniert“, erklärt Silzer. Das sei für sie ein großer Glücksfall gewesen. „Sonst würde ich wahrscheinlich heute in irgendeinem Büro versauern“, lacht sie. Seit Cartiers Tod vor zwei Jahren führt sie die Agentur allein.