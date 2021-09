Beim Bedanken umarmt

Trickdiebin in Baden-Baden stiehlt Uhr von 80 Jahre altem Rentner

Eine Trickdiebin hat am Donnerstag in Baden-Baden die Uhr eines 80 Jahre alten Mannes gestohlen. Vor seinem Haus sprach die Unbekannte den Senior an und fragte nach dem Golfplatz in Karlsruhe.