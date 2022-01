Opfer zuvor aggressiv

Tritt ins Gesicht: Polizei nimmt Frau in Baden-Baden fest

Die Polizei hat am Sonntagabend in Baden-Baden einen aggressiven 28-Jährigen zu Boden gedrückt. Anschließend trat eine 31-Jährige dem am Boden liegenden Mann ins Gesicht. Sie verbrachte die Nacht hinter Gittern.